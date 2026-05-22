L’avvocata e le lettere: ecco il nido d’amore di Messina Denaro

Lo chiamavano il "tugurio"

PALERMO – I pubblici ministeri parlano di “insospettabile e preziosissima complicità”. Le indagini avrebbero svelato l’identità che si nascondeva dietro altri due nomi in codice utilizzati da Matteo Messina Denaro. L’avvocata Antonella Moceri, deceduta nel 2015, sarebbe “Malvina” e “Selvaggia” citate nei libricini dove il capomafia annotava riflessioni e pensieri.

La perquisizione eseguita dai carabinieri del Ros nel suo studio, a Campobello di Mazara, è legata a una doppia inchiesta ancora a carico di ignoti. Da una parte la latitanza e i segreti di Messina Denaro e dall’altra l’omicidio di Maurizio Passanante, il marito dell’avvocata, assassinato nel 2008. Un delitto ancora senza colpevoli.

La procura guidata da Maurizio De Lucia ritiene che Moceri abbia avuto per le mani i libricini del padrino di Castelvetrano, al pari della maestra Laura Bonafede.

All’identificazione del legale si è arrivati partendo dalla corrispondenza fra la frase pubblicata nel necrologio dedicato alla madre dal figlio Aurelio Passante, che ha ereditato lo studio e non è indagato, e uno scritto del latitante.

“Ogni persona ha un suo destino ma molto dipende anche da come si affronta la vita. Bisogna sempre essere positivi e propositivi. Vedrai che si accenderà un sorriso ad maiora, tuo figlio”, c’era scritto nel necrologio. Una frase che Matteo Messina Denaro ha riportato parola per parola in uno dei libricini con la nota finale “lo scrisse Malvina”.

Non sono le uniche riflessioni che il capomafia ha dedicato alla donna: “Pensavo fossi per sempre mia… l’incanto di un autunno ti ha portato via. a Malvina 10 novembre 2017”.

Il 10 gennaio 2016: “So per certo che, quando perdi una persona cara, non esistono parole che possano consolarti. Ma c’è un limite a tutte le sofferenze, forse a un essere umano non tocca sopportare più di quanto non possa. Oltrepassato quel limite, muore da sé. Malvina tu sei stata la goccia che mi ha fatto oltrepassare il mio limite, e non ci avevo mai pensato, non ha senso ma è la realtà. Mi sono spento, sopravvivo, ma la mia vita interiore è morta, non mi importa più di nulla. Aspetto che il mio destino si compia. Mi dispiace Piccola. Il dolore mi strazia. Ti penso. A Malvina ‘per sempre’ -domenica 10 gennaio 2016”.

A maggio dello stesso anno scriveva: “Ho sempre freddo, ma lei potrebbe averne di più. Perché dovrei cercare di stare bene? Come potrei?”. Il loro rapporto risalirebbe indietro nel tempo. Ancora una volta emergerebbe da un appunto del libricino: “Non smettere mai e continua ad osare. Il tuo mondo appartiene agli eletti, perché tu sei un eletto. (me lo disse Malvina nel 2001)”.

Nel maggio 2008, pochi giorni dopo l’uccisione del marito, la donna disse di avere conosciuto Messina Denaro da bambini e poi di averlo difeso in due processi, tra cui quello per il tentato omicidio del vice questore Rino Germanà. Nel 2020 arrivò la revoca del mandato

E “Selvaggia”? Nei due libricini, il primo redatto tra il 2008 ed il mese di giugno 2014 mentre il secondo tra giugno 2014 e maggio 2016, ci sono delle ferasi dedicate a “Selvaggia”. In basso una sorta di risposta, ma con un’altra calligrafia. Da qui l’ipotesi che l’avvocata abbia detenuto i libricini del latitante. I carabinieri del Ros hanno recuperato alcuni documenti scritti da Moceri e sono certi della comparazione.

A proposito dei libricini, dopo l’arresto Messina Denaro ha inviato delle lettere alla sorella Rosalia, pure lei detenuta. Ed è a casa della donna che sono stati trovati e sequestrati gli scritti. “… dicevano di avere trovato più di mille lettere mie, ora ho capito che erano i miei diari, manoscritti, che erano conservati per mia figlia, erano miei pensieri per lei, belli o brutti erano fatti miei che dovevano restare privati tra me e mia figlia – scriveva il padrino –. Erano conservati da tanti anni, ma alla fine ho sbagliato io a mandarli a casa per conservarli, se li lasciavo per dove erano non li avrebbero trovati tutti questi miei pensieri tra me […] pensavo che mandarli a casa erano al sicuro ed ho sbagliato, perché questi due manoscritti che erano da te, siccome erano già completati, non li tenevo con me, erano in un altro posto, ho sbagliato a togliergli da dove erano”.

I pm ipotizzano che si tratti del “tugurio” di cui parlava la maestra Laura Bonafede, e cioè il luogo in cui aveva vissuto felicemente assieme al latitante e alla figlia Martina Gentile come se fossero una famiglia normale. Dunque anche l’avvocata aveva accesso alla casa che potrebbe trovarsi nello stesso immobile di via Roma 189, a Campobello di Mazara, dove ha sede lo studio legale. Al civico 187, dunque accanto, vi abitava Laura Bonafede e Moceri ha anche assistito legalmente il padre della maestra, il capomafia Leonardo Bonafede.

Il 20 maggio 2016 la maestra risultava irreperibile. Come emerge dagli appunti di Messina Denaro c’era stato un incontro con la donna che fece un prelievo al bancomat in quella strada. Si videro nel tugurio?

La famiglia Passanante-Moceri è proprietaria di una dozzina di immobili. Ieri sono stati tutti perquisiti su ordine del procuratore Maurizio de Lucia, dell’aggiunto Vito Di Giorgio e dai sostituti Bruno Brucoli, Gianluca De Leo e Pierangelo Padova.

Chi è stata davvero Antonella Moceri? Il suo rapporto confidenziale con Messina Denaro fin dove si è spinto e cosa nasconde? Emergerebbe un’altra sconfortante verità: il padrino e Laura Bonafede si sarebbero incontrati o addirittura avrebbero convissuto non in un casa isolata ma in via Roma e in mezzo a tanta altra gente, protetti da un inquietante silenzio generale.