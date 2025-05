Azione Universitaria in forte crescita nelle Università del Sud Italia

Il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti

CATANIA – Si sono appena concluse le elezioni studentesche per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitario. Anche nella circoscrizione Sud dove Azione Universitaria ha registrato più di 12.000 preferenze di lista.

Azione Universitaria continua a consolidarsi anche nelle Università del Sud Italia. Dove, nonostante la bassa affluenza alle Urne, con oltre 12.000 preferenze di lista registra un aumento evidente e significativo. Rispetto al risultato del 2022 quando AU si era attestata nelle università del meridione con 7.189 di lista.

“Una grande attestazione di fiducia da parte degli universitari. Che nel meridione ha visto gli studenti e le studentesse sfidare anche il maltempo pur di attestare la propria preferenza e vicinanza ai candidati di Azione Universitaria”, si legge in una nota.

“Azione Universitaria cresce in tutte le Università d’Italia con candidati di grande qualità e competenza. – ha dichiarato il Vice Presidente Nazionale AU Francesco Armone -. A queste elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari nella circoscrizione “Sud Italia” Azione Universitaria ha quasi raddoppiato il risultato ottenuto nel 2022. Certificando non solo la qualità dei nostri candidati. Ma anche il cambio di rotta che si sta verificando negli ultimi anni all’interno degli atenei del sud e dell’intera penisola. Azione Universitaria è una certezza per gli studenti e lo continuerà ad essere nel futuro che verrà.”

Il dato, non ancora ufficializzato dal MIUR, vede Azione Universitaria crescere nella circoscrizione “Sud Italia” del 40% rispetto alle elezioni del 2022.

“Entusiasta il coordinatore AU del Sud Italia Silvio Mirenna che in attesa dei dati definitivi ha commentato così l’ottimo risultato: “Questi numeri gratificano il percorso svolto negli anni da tutti i responsabili ed i militanti di Azione Universitaria. Vedere il nostro gruppo universitario così apprezzato in tutti gli atenei del Sud (e non solo) ci rende orgogliosi del nostro lavoro quotidiano. È un grande risultato ma non ci culleremo. Azione Universitaria continua a lavorare. Per dare seguito alla grande fiducia che gli studenti universitari del Sud Italia hanno riposto in noi in queste ultime elezioni”.

Particolarmente rilevanti i risultati ottenuti negli Atenei di Messina e Catania che hanno trascinato la lista verso un risultato storico. A Messina le preferenze di lista sono quasi 5.000. Mentre a Catania le preferenze di lista sono circa 2500 confermando cosi la Sicilia come motore trainante di Azione Universitaria al Sud.

“Si tratta di una crescita importante frutto di una lungimirante programmazione – ha commentato a caldo il Presidente Provinciale AU di Catania Gianluca Garofalo – tracciata anni fa con i vertici regionali e nazionali di Azione Universitaria. Sono felice di tutti i candidati ed in particolar modo del catanese Roberto Argenti che nell’Ateneo di Catania ha registrato numeri forse inimmaginabili 10 anni fa. Adesso però viene il bello: il lavoro di Azione Universitaria continua spedito con grande orgoglio.”