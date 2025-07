Quattordicenne morta a Palermo: aperta un’inchiesta

È arrivata in ospedale con i vestiti sporchi di benzina e segni di violenza sul corpo

PALERMO – La Procura dei minori ha aperto una indagine, condotta dalla polizia, sulla morte di una bambina di 14 anni. La giovane è deceduta nella giornata di ieri, sabato 26 luglio.

I familiari hanno portato la bambina all’ospedale Buccheri La Ferla. La piccola aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. La bimba sarebbe morta in ospedale dove è stata trasportata in gravissime condizioni, infatti al suo arrivo era in arresto cardiocircolatori.

I magistrati hanno disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Le indagini sono condotte dagli agenti della squadra mobile di Palermo che hanno ascoltato i genitori.

La piccola, pare, soffrisse di alcuni problemi neurologici che le causavano attacchi epilettici.