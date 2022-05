Bandiera blu, 11 comuni premiati in Sicilia – FOTO VIDEO

La spiaggia di Castel di Tusa, nel Messinese

La speciale classifica siciliana delle località marittime più incontaminate e sostenibili

PALERMO – Sono 11 i Comuni in Sicilia che quest’anno hanno ottenuto la Bandiera Blu, l’importante riconoscimento conferito dalla Fondazione per l’educazione ambientale (Fee) alle località marittime e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili. In tutto lo stivale sono 9 gli ingressi in più rispetto ai 201 dell’anno scorso, e uno tra questi si trova proprio in Sicilia.

I criteri per l’assegnazione della Bandiera Blu sono: assoluta validità delle acque di balneazione, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti Aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d’educazione ambientale, strutture alberghiere Servizi d’utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, pesca sostenibile.

L’Isola si candida al quinto posto con 11 località, preceduta da Liguria (32), Campania, Toscana e Puglia (18), Calabria e Marche (17), Sardegna (15) e Abruzzo (14).

Bandiera blu, i riconoscimenti in Sicilia

Al primo posto della speciale classifica siciliana si colloca la provincia di Messina con ben 10 spiagge: Lungomare Alì Terme; Litorale Furci Siculo; Acquacalda Lipari; Canneto Lipari; Stromboli Fico Grande Lipari; Vulcano Acque Termali Lipari; Vulcano Gelso Lipari; Roccalumera; Lungomare Santa Teresa di Riva Santa Teresa di Riva; Spiaggia Lungomare Tusa.

Segue la provincia di Ragusa, con Santa Maria del Focallo Ispica; Maganuco Modica; Marina di Modica; Pietre Nere Pozzallo; Raganzino Pozzallo; Piazza Malta e Piazza Torre Ragusa.

Chiude la classifica dei “vincitori” della bandiera blu in Sicilia la provincia di Agrigento, con Lido Fiori Bertolino Menfi e Porto Palo – Cipollazzo Menfi.

Lido Fiori Bertolino Menfi (AG)

Cipollazzo Menfi (AG)

Alì Terme (ME)

Furci Siculo (ME)