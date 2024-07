Il giovane vive a poco più di un chilometro del luogo della violenza

VIMERCATE (MONZA) – Una barista, lo scorso 13 luglio, stava aprendo il proprio locale quando ha subito una violenza sessuale da parte di un ragazzo di 20anni, che è stato arrestato nella giornata di ieri, mercoledì 24 luglio. I fatti si sono verificati a Vimercate, in provincia di Monza.

Il giovane, come scoperto dagli inquirenti, vive a poco più di un chilometro dal luogo dell’aggressione.

L’episodio contestato è avvenuto sabato 13 luglio intorno alle sei del mattino. La vittima è una donna di 35 anni. Quando stava per avvicinarsi all’ingresso, ha notato un uomo accovacciato nelle vicinanze: “L’ho scambiato per un senzatetto”, ha detto agli inquirenti. A un certo punto, il giovane ha fatto uno scatto contro di lei, l’ha costretta a varcare l’ingresso, come è stato possibile notare dalle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza.

Il giovane l’avrebbe prima rapinata, minacciandola con una pistola, di settanta euro, subito dopo l’avrebbe stuprata per poi dileguarsi.

La 35enne dopo la violenza è stata portata alla clinica Mangiagalli a Milano, in stato di choc.