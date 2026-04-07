 Basi Usa, Crosetto "Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi"
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Basi Usa, Crosetto “Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi”

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