Battaglione Azov, la risposta ai russi VIDEO

Battaglione Azov, la risposta ai russi sui cecchini. Dopo il video realizzato dalla propaganda filorussa sui civili uccisi "dai cecchini ucraini, il battaglione Azov diffonde un filmato sul canale ufficiale di telegram, con un messaggio: "Centinaia di cadaveri per le strade. Corpi nei cortili e nei giardini dei bambini. Le zone residenziali bombardate dai russi. Però non ci arrendiamo e continuiamo a essere ucraini, a patto che lo difendano i difensori del Mariupol fino all'ultima cartuccia. Questo posto potrà restare ucraino, se non diventerà uno dei luoghi già morti delle sconosciute Repubbliche".