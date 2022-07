Bimbo morto in vacanza in Egitto, Farnesina ottiene rimpatrio

Gli sviluppi della vicenda.

1' DI LETTURA

IL CAIRO – L’Ambasciata d’Italia al Cairo e il Consolato Onorario a Sharm el Sheikh hanno ottenuto i permessi necessari per permettere alla società assicuratrice l’invio di un volo per riportare in Italia la salma e i genitori del bimbo morto nella località turistica del Mar Rosso. Lo si apprende da fonti della Farnesina. L’Ambasciata e il Consolato Onorario seguono costantemente il decorso medico dei genitori del piccolo Andrea, assistendo la signora Rosalia Manosperti già dimessa dall’ospedale internazionale di Sharm el Sheikh, dove resta al momento ancora ricoverato Antonio Mirabile.

Nessun ospite del resto con sintomi

Nessuno degli ospiti del resort Sultan Garden di Sharm, dove sabato è morto un bambino palermitano di 6 anni, Andrea Mirabile, e si sono ammalati i genitori, forse per una intossicazione alimentare, avrebbe segnalato alla struttura malesseri come vomito o ulteriori sintomi di intossicazione, secondo quanto apprende l’ANSA. La madre del piccolo, Rosalia Manosperti, dopo un ricovero assieme al marito all’ospedale “Pyramids” di Sharm, ora sta bene. Stabile l’uomo, Antonio Mirabile, ancora in Rianimazione con problemi alle coronarie e ai reni. Sempre secondo quanto apprende l’ANSA, la coppia aveva chiesto il ricovero in ospedale dopo tre giorni da quando il bambino aveva cominciato a stare male e avrebbe segnalato soltanto al medico del villaggio turistico ma non alla responsabile del tour operator, le condizioni di salute del piccolo e del padre. Quando è arrivata l’ambulanza il piccolo era ormai in condizioni critiche ed è arrivato al nosocomio senza vita.