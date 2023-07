Blackout a Palermo, Tamajo: “Subito incontro con i vertici dell’Enel”

L’assessore regionale alle Attività Produttive: "Presto un'interrogazione parlamentare"

1' DI LETTURA

PALERMO – “Un’ondata di calore terribile e nemmeno non preventivata, non può creare tutti questi disagi alle attività commerciali e ai cittadini residenti”. Lo afferma l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo in merito al blackout avvenuto in numerose zone della città tra cui nella borgata marinara di Mondello.

“Perché non si è prevista immediatamente una task force per fronteggiare i problemi? Come mai da diversi anni, questo disservizio si ripete nel periodo estivo e non si è mai provveduto a risolverlo? Come mai una multinazionale come Enel, che chiede di pagare ‘salatissime’ bollette alle attività commerciali e ai cittadini residenti, non riesce a mettere la parola fine a questo disservizio? Tutte queste domande saranno oggetto di una mia interrogazione parlamentare e di un incontro, che chiederò già da domani ai vertici dell’azienda”. Conclude l’assessore Tamajo.