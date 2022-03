Blitz antidroga a Catania: arresti della polizia VIDEO

Sgominato un gruppo di spaccio. IN AGGIORNAMENTO

CATANIA – Un elicottero questa mattina ha disturbato questa mattina il sonno dei catanesi. Un blitz antidroga è in corso a Catania: ci sono diversi arresti in corso da parte della Polizia di Stato. Sgominato un gruppo di spaccio che opera nel quartiere di San Giovanni Galermo – in via Ustica in particolare – dai poliziotti della Squadra Mobile di Catania. Gli arrestati – oltre 30 – sono indagati per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’inchiesta è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. I particolari del blitz saranno resi più tardi nel corso di una conferenza stampa.