Blitz Pionica, condannato a dieci anni e arrestato VIDEO

Girolamo Scandariato è in carcere

VITA (TRAPANI) – Era finito nella rete del Ros, che nel marzo del 2018 misero sotto scacco le famiglie mafiose trapanesi di Vita e Salemi, oggi è finito in carcere a seguito di una sentenza d’appello. Si tratta di Girolamo Scandariato, di 54 anni. la misura è stata eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo di Trapani, coadiuvati da personale della stazione di Vita.

L’arresto è stato eseguito in forza di un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Palermo: l’uomo è stato condannato ad espiare la pena residua di 9 anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione per le ipotesi di reato di associazione di tipo mafioso, estorsione e rapina in concorso.

Con il blitz Pionica In carabinieri e Dia arrestarono undici persone perché considerate esponenti e gregari delle famiglie mafiose di Vita e Salemi. In particolare, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, lo stesso avrebbe messo a disposizione di Cosa nostra proprie competenze e l’attrezzatura necessaria per effettuare un’estesa attività di bonifica di auto e locali dalle cimici degli investigatori. Scandariato, inoltre, avrebbe “mantenuto un costante collegamento con gli altri associati attraverso il continuo scambio di comunicazioni, partecipato ad incontri finalizzati a trattare questioni di interesse dell’associazione mafiosa, tra cui le richieste estorsive.” L’uomo è stato rinchiuso nel carcere Pietro Cerulli di Trapani.