Caldo da bollino rosso: giornata di incendi a Catania

Il rogo principale è attualmente in corso nel quartiere di Canalicchio.

1' DI LETTURA

CATANIA – “C’è Catania a fuoco“. Il report su quanti incendi stiano attualmente attraversando la provincia di Catania parla chiaro: 45 in totale, 22 già chiusi, altrettanti ancora attivi. Gli operatori dei vigili del fuoco in servizio non nascondono che sia una giornata difficile. L’incendio più rilevante, a Catania città, si trova in via Nuovalucello, nel quartiere di Canalicchio, dove i pompieri stanno tentando di contrastare un vasto rogo di sterpaglie e materiali di risulta.

Lì stanno operando due squadre e alcune autobotti di rincalzo. Mentre altre squadre sono impegnate in altre aree del territorio etneo, dove agli incendi di vegetazione incolta in qualche caso si sommano anche i roghi di rifiuti. Due incendi sono attivi a Caltagirone, due a Castel di Iudica, uno a Piedimonte Etneo, uno a Bronte, due ad Aci Sant’Antonio. Ieri, quando la giornata era complessivamente meno calda, nella provincia etnea sono stati segnalati 49 interventi.

La protezione civile regionale, nel frattempo, ha diramato il nuovo bollettino di allerta meteo per le ondate di calore. Dalla mezzanotte e per tutto il 29 giugno, cioè domani, è prevista un’allerta di livello 3, la massima possibile.