Bombe ucraine su città russa: si teme escalation VIDEO

Gli ucraini hanno attaccato durante la notte la città russa di #Bryansk. Adesso sale la tensione, la Russia aveva annunciato che, in caso di bombardamento degli ucraini, avrebbe puntato a colpire strutture governative di Kiev. Si teme escalation.

Cinque stazioni ferroviarie nel centro e nell’ovest dell’Ucraina sono state colpite da missili russi, ha denunciato il direttore delle Ferrovie ucraine, Olexandr Kamishin, precisando che gli attacchi hanno provocato vittime. “Le forze russe stanno distruggendo sistematicamente le infrastrutture delle nostre ferrovie”, ha affermato.

La Russia ha inviato una nota agli Stati Uniti d’America, chiedendo di fermare la fornitura di armi all’Ucraina, secondo quanto ha detto l’ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, al canale televisivo Russia 24 e come riportato da Interfax. “800 milioni di dollari, la cifra che Washington fornirà armi a Kiev: è una cifra enorme che non contribuisce alla ricerca di una soluzione diplomatica alla situazione”. Antonov afferma di aver “sottolineato l’inaccettabilità della situazione quando gli Stati Uniti d’America forniscono armi all’Ucraina e abbiamo chiesto la fine di questo sostegno”, che rappresenta un tentativo di “alzare ancora di più la posta in gioco, aggravare ulteriormente la situazione e vedere più vittime”.

Le difese aeree sono state attivate nella regione di Leopoli (Lviv): lo ha reso noto con un messaggio su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale Maksym Kozytskyy, che ha anche invitato i residenti a “rimanere al riparo” assicurando però che la situazione “è sotto controllo”. Lo riferisce il sito della Cnn. Kozytskyy ha anche riportato – sempre secondo quanto si legge – di due incendi scoppiati in due insediamenti nel distretto di Zolochiv.

Someone caught what appears to be the second explosion in Bryansk early this morning. Seems to be the one that hit the storage area. pic.twitter.com/0skf20TXoA