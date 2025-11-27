Borgo Nuovo, iniziati i lavori della casa distrutta dagli occupanti VIDEO

L'assessore Ferrandelli ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici dell'IACP

PALERMO – Sono ufficialmente iniziati i lavori di ristrutturazione dell’immobile popolare di Borgo Nuovo, danneggiato e colpito da un incendio nelle scorse settimane.

L’intervento, reso possibile grazie allo stanziamento delle risorse da parte della Regione Siciliana, permetterà di restituire il bene al patrimonio comunale e di destinarlo, una volta ripristinato, a nuclei familiari in emergenza abitativa.

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore all’Emergenza Abitativa Fabrizio Ferrandelli esprimono il proprio apprezzamento per il lavoro di squadra istituzionale che ha reso possibile l’avvio dei lavori: “Vogliamo ringraziare il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò per il sostegno e per le risorse messe a disposizione, fondamentali per restituire alla città un bene pubblico sottratto all’uso collettivo”.

“Questo intervento rappresenta un segnale chiaro – aggiungono – Palermo non arretra di fronte alle intimidazioni. Continuiamo a fare legalità, con determinazione e responsabilità, assicurando che ogni immobile pubblico sia tutelato e rimesso a disposizione di chi ne ha davvero bisogno. Le istituzioni, quando fanno rete, dimostrano di essere più forti di qualsiasi forma di pressione o illegalità. Il Comune di Palermo conferma dunque il proprio impegno a tutela del patrimonio pubblico e delle famiglie che vivono situazioni di fragilità abitativa, proseguendo con determinazione nel percorso di ripristino e trasparenza”.

Aricò: “Forte segnale di legalità”

“L’avvio dei lavori per il ripristino dell’appartamento di via Bronte a Palermo rappresenta un forte segnale di legalità. Il governo Schifani si è immediatamente impegnato per finanziare l’intervento che consentirà di riconsegnare a chi ne ha diritto e, simbolicamente, a tutta la comunità, questo immobile destinato ad alloggio popolare. L’apertura del cantiere dopo circa un mese dall’atto vandalico è anche la dimostrazione del lavoro in sinergia tra le istituzioni coinvolte: Regione e Comune di Palermo”. Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, commentando l’inizio della ristrutturazione dell’alloggio del quartiere di Borgo Nuovo a Palermo che era stato vandalizzato e dato alle fiamme dagli occupanti abusivi sfrattati il giorno prima.

Per questi lavori il governo regionale ha stanziato 70 mila euro, frutto di una rimodulazione di ex fondi Gescal. Il presidente della Regione, Renato Schifani, e l’assessore Aricò avevano effettuato subito un sopralluogo e il giorno successivo in giunta erano state individuate le somme.

“La risposta a chi ha lanciato questa sfida alle istituzioni – conclude Aricò – è stata rapida e ferma e oggi raccogliamo i frutti di questa azione”.