Oroscopo Gemelli: settimana dal 25 al 31 marzo 2024

GEMELLI – Cari Gemelli, questa settimana vi troverete a fare i conti con Venere, che sembra più un’insegnante severa che non vi lascia passare nulla. Per chi è solo, la decisione rimane un mistero degno di Sherlock Holmes, mentre chi è in coppia potrebbe sentirsi come se stesse disinnescando una bomba emotiva.

Il lavoro sembra promettente, specialmente per chi mira a relazioni a lunga distanza o a cambiamenti pre-estivi. Fate attenzione alle spese, non trattate il vostro conto in banca come un gioco di Monopoli. Il benessere vi vede in una corsa ad ostacoli, specialmente nel weekend, quando la Luna decide di giocare a nascondino con la vostra pazienza.

Frase ironica: “Amore e pazienza: due concetti astratti fino al weekend.” Voto: 7/10. Proverbio in siciliano: “Cu’ ha pacienza, vince la guerra” (Chi ha pazienza ottiene ciò che desidera)



