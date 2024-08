Sulle condizioni della piccola c'è il massimo riserbo

BUSTO ARSIZIO (VARESE) – Una bambina di 11 mesi è stata azzannata dal Bull Terrier di famiglia nel pomeriggio di ieri, domenica 4 agosto a Busto Arsizio, in provincia di Varese.

Il padre, accorso per difendere la piccola, ha ferito il cane con un coltello per salvare la figlia.

Immediata la chiamata al 112, sul posto, oltre all’ambulanza è stato inviato anche l’elisoccorso. Sulle condizioni della bimba – che era cosciente dopo l’aggressione – vige il massimo riserbo.

La piccola è stata trasportata in elicottero in ospedale a Milano. Il cane è stato ricoverato in una clinica veterinaria.

Sul posto gli agenti della polizia locale cittadina che dovranno ricostruire l’accaduto.