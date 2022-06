Notte prima degli esami, a Caltagirone il caos dei maturandi

La festa nel centro cittadino nel video che gira sui social

CALTAGIRONE – Potranno anche superare gli esami, del resto è difficile che non accada ma “maturandi” di certo non lo saranno mai. Questa scena si ripete ogni anno, un rito propiziatorio ai danni del monumento simbolo di Caltagirone, la Scala Santa Maria del Monte, che negli anni è stata anche un dehors per locali notturni, un orinatoio con panorama, il ring per risse improvvisate e l’immondezzaio del sabato sera.

Il video racconta di ragazzi che esorcizzano forse, la paura degli imminenti esami di Stato, ma nel modo peggiore. Bottiglie stappate e rivoli di spumante sui gradoni in pietra lavica e maiolica dipinta a mano, fumogeni utilizzati fra la folla, auto in sosta sulla carreggiata dell’unica piccola arteria stradale percorribile. Nessun controllo.

I residenti e i titolari di bed & breakfast hanno negli anni denunciato gli eccessi che lungo la Scala vengono commessi, chiedendo maggiori tutele per il monumento, per i turisti e per se stessi. Ma insieme alle auto che invadono anche la piazza Municipio, che diventa nel weekend un parcheggio, il “salotto buono” della città patrimonio dell’Unesco rimane abbandonato in balia di chi tra un selfie ed un reel dà il peggio di sé.