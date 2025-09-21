Caltanissetta, arresto per possesso di coltelli e hashish

È accaduto a Montedoro

CALTANISSETTA – Arrestato un 57enne in flagranza. I reati contestati sono di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’arresto è stato compiuto dai militari della Stazione Carabinieri di Montedoro nel corso di un servizio di controllo del territorio. Attività che si è concretizzata su una delle vie di ingresso al centro cittadino. Qui un soggetto, alla vista dei militari impegnati nell’esecuzione di un posto di controllo, ha cercato di disfarsi di un involucro di cellophane. Un gesto che non è sfuggito alla pattuglia, che intimato l’alt al conducente del veicolo recuperava nell’immediatezza il pacchetto, risultato contenere 100 grammi di hashish.

Le successive perquisizioni personale e domiciliare hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 2 bilancini di precisione intrisi di droga, la somma di 1.715 euro in contanti, nonché 2 coltelli a serramanico. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Caltanissetta, che coordina le indagini, trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Il gip del Tribunale di Caltanissetta ha convalidato l’arresto, disponendo contestualmente la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.