Tragico incidente a Campofelice di Roccella: morto un uomo

E' successo sulla statale 113, coinvolti un'auto e uno scooter

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PALERMO) – Incidente mortale sulla strada statale 113, nel territorio di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo: un uomo ha perso la vita nello scontro tra il suo scooter e una Fiat Cinquecento.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 13.30 a pochi metri da un distributore di benzina. L’impatto è stato violentissimo, al punto da non lasciare scampo all’uomo che si trovava sul ciclomotore, sbalzato dalla sella e finito sull’asfalto. Si tratta di un sessantenne di cui non sono ancora state rese note le generalità.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, a cui non è rimasto che accertare il decesso. Soccorso anche l’automobilista che ha riportato ferite. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno chiuso il tratto alla circolazione delle auto, e i carabinieri. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica. Forti rallentamenti al traffico sulla statale.

Secondo grave incidente in poche ore

Si tratta del secondo grave incidente nel giro di poche ore in Sicilia: sulla statale di Enna si è infatti verificato uno scontro frontale in cui sono rimaste ferite tre persone. Due donne, madre e figlia, sono state trasportate all’ospedale Umberto I di Enna, un anziano è invece stato trasferito tramite l’elisoccorso all’ospedale di Catania.