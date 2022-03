Capaci, campagna crowdfunding per realizzare un parco giochi￼

L'idea è stata lanciata dall'Associazione LiberAmbiente

CAPACI (PA) – Una campagna di crowdfunding per realizzare un’area dedicata a grandi e piccini in via Rosa Balistreri.

Per donare basterà andare al link https://www.retedeldono.it/it/n/181545?s=wa

La campagna è stata ideata dall’Associzione LiberAmbiente che “vuole realizzare qualcosa di straordinario, unico nel suo genere e senza precedenti nei territori circostanti“ si legge su Facebook.

“Un sogno, un obbiettivo concreto che può dare a grandi e piccini la possibilità di vivere un’area verde a 360º. Stiamo parlando del progetto che vedrete pensato e realizzato fra mille peripezie e non con poche difficoltà. Ma oltre i desideri e le ambizioni crediamo che serva anche un aiuto concreto da parte di Cittadini, Imprese e Attività commerciali. Per questo motivo – continua il post su Facebook – vi chiediamo, qualora vi piaccia il progetto vi chiediamo di effettuare una donazione affinché i sogni possano trasformarsi in realtà. Nel link allegato sotto troverete maggiori informazioni sul progetto, ma soprattutto tutte le indicazioni necessarie per effettuare una donazione“.