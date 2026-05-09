 Carabiniere ferito in provincia di Catania, caccia a tre ladri
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Carabiniere ferito durante un inseguimento, caccia a tre ladri

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Investito dall’auto dei banditi in fuga
NEL CATANESE
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1 min di lettura

CATANIA – Un carabiniere del nucleo Radiomobile della compagnia di Gravina di Catania è rimasto ferito durante un inseguimento a un’auto con a bordo tre ladri in fuga.

Carabiniere ferito nel Catanese

Secondo una prima ricostruzione, la pattuglia aveva intercettato la vettura dopo un furto commesso poco prima a San Pietro Clarenza. Ne è nato un inseguimento terminato in una stradina stretta, dove l’auto dei banditi si è fermata.

Quando i militari sono scesi dalla gazzella, il conducente avrebbe improvvisamente inserito la retromarcia tentando di travolgerli. Uno dei carabinieri è stato colpito dal mezzo ed è rimasto ferito. Il militare è stato trasportato in ospedale, medicato e successivamente dimesso.

Ladri in fuga

I tre malviventi hanno poi abbandonato l’auto e sono riusciti a fuggire a piedi. All’interno del veicolo i carabinieri hanno recuperato la refurtiva del colpo messo a segno poco prima. Sono in corso le ricerche dei responsabili.

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