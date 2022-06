Carini, perdita di gas in una villetta: vigili del fuoco evitano il peggio VIDEO

È stato necessario far intervenire il persone specializzato per lo svuotamento controllato del serbatoio

CARINI (PA) – I vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono intervenuti in via Nettuno, a Carini, per una perdita di gas nei pressi di una villetta.

I pompieri del nucleo regionale Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) sono intervenuti per la fuoriuscita di Gpl da un serbatoio che si trova all’esterno dell’edificio.

È stato necessario far intervenire il persone specializzato per lo svuotamento controllato del serbatoio bruciando i residui di Gpl, per poi passare successivamente alla sua bonifica.