Caro carburante, pronto il decreto della Regione per gli autotrasportatori

Aricò: “Strumenti concreti per sostenere un settore strategico dell’economia siciliana”

PALERMO – Pronto il decreto attuativo della Regione Siciliana per contrastare il caro carburante nel settore dell’autotrasporto. Le misure sono state al centro della riunione della Consulta regionale degli autotrasportatori, convocata nella sede dell’assessorato regionale della Mobilità.

Nel corso dell’incontro si è discusso anche dei lavori e delle prospettive dell’interporto di Termini Imerese, infrastruttura strategica per la logistica siciliana.

Il decreto contro il caro carburante

L’assessore regionale alla Mobilità, Alessandro Aricò, ha presentato la prima stesura del decreto attuativo delle misure regionali destinate a sostenere le imprese di autotrasporto colpite dall’aumento dei costi del carburante.

Il provvedimento definisce modalità e criteri per l’accesso ai benefici economici previsti dalla Regione, con l’obiettivo di rafforzare la sostenibilità di un comparto considerato strategico per l’economia dell’Isola.

“Con questo decreto – ha affermato Aricò – il governo regionale darà seguito agli impegni assunti, fornendo strumenti concreti per mitigare l’impatto dell’aumento dei costi del carburante e garantire maggiore sostenibilità alle imprese del settore”.

Interporto di Termini Imerese

Nel corso della riunione è stato affrontato anche il tema dell’interporto di Termini Imerese. L’amministratore unico di Interporti Siciliani, Michele Pivetti, ha illustrato una relazione sullo stato dell’infrastruttura e sulle prospettive di sviluppo dell’area interportuale.

L’obiettivo è rafforzare il ruolo logistico della struttura all’interno della rete dei trasporti regionali, in un’ottica di maggiore efficienza e competitività del sistema merci.