Caro energia: 22 mila euro in bolletta, “così chiudo”￼

Le parole del titolare di un noto bar a Palermo

1' DI LETTURA

PALERMO – Oltre 22 mila euro di luce per il solo mese di luglio. “Più che una bolletta è stata un salasso”, spiega Sandro Contorno, titolare del bar Albatros di Palermo.

Il conto è sempre stato salato per chi gestisce un’attività che necessita di tanta energia per mantenere le apparecchiature accese.

L’anno scorso, però, nello stesso mese e con gli stessi consumi Contorno aveva pagato 6 mila e 100 euro. Ora la cifra è schizzata: quasi quattro volte di più.

“Dovre triplicare i prezzi di tutti i prodotti per far fronte a queste spese – spiega Contorno – ma non posso vendere una brioches 9 euro. Non verrebbe nessuno”.

E allora guarda al futuro con grande preoccupazione, per se stesso e per gli altri: ‘Io ho 22 dipendenti e con queste bollette Enel non posso andare avanti. La chiusura è inevitabile”