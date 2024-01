Carte cultura giovani da 500 euro, al via le domande: come fare richiesta, requisiti

Entrano in vigore i nuovi strumenti elettronici in sostituzione di 18App

ROMA – Dal 31 gennaio 2024, alle ore 12, sarà possibile richiedere la carta della cultura giovani e carta del merito. Sostituiscono, con una sostanziale modifica nell’impianto, la vecchia 18App, a suo tempo pensata per rafforzare i consumi culturali di chi si avvicina all’età adulta.

Ognuna delle carte è individuale, nominativa e del valore di 500 euro utilizzabili entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui i beneficiari si sono registrati sulla piattaforma. I due strumenti sono cumulabili tra loro.

Carte cultura giovani, i requisiti

La carta della cultura giovani è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35mila euro. La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.

La carta del merito riguarda invece coloro che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma di maturità presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con una votazione di 100 o 100 e lode. La carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

Cosa si può acquistare

Le carte possono essere usate per comprare biglietti per rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche e spettacoli dal vivo; per l’acquisto di libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale; per musica registrata e prodotti dell’editoria audiovisiva. Possibile anche l’acquisto di titoli di accesso a musei, mostre, eventi culturali, aree archeologiche e parchi naturali. Il credito può essere usato inoltre per partecipare a corsi di musica, teatro, danza e lingue straniere.

Come fare richiesta

Per fare richiesta bisogna collegarsi nell’apposito sito del ministero della Cultura. Il richiedente deve inserire i dati richiesti sulla piattaforma.