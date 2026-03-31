Cassa Centrale Banca, approvato il piano strategico: le filiali in Sicilia

La nota

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca ha approvato e presentato ai vertici delle Banche Affiliate e delle Società controllate il Piano Strategico di Gruppo 2026–2028 che definisce le priorità di sviluppo del prossimo triennio e rafforza l’impegno del Gruppo verso una crescita sostenibile. Con il Piano il Gruppo delinea una traiettoria evolutiva di medio periodo orientata al rafforzamento di un modello di servizio distintivo per soci e clienti, coniugando solidità patrimoniale e capacità di generare valore. Così si legge in una nota.

Il piano

Il Piano si inserisce in continuità con il percorso di rafforzamento avviato sin dalla nascita del Gruppo, accompagnandone l’evoluzione in un contesto economico, finanziario e tecnologico in rapido cambiamento. IM•PATTO è la chiave di lettura dell’intero Piano: un patto rinnovato con Banche Affiliate, soci, clienti e territori e, allo stesso tempo, la volontà di generare un impatto consapevole, misurabile e duraturo non solo economico-finanziario ma anche sociale e di sostenibilità per i territori.

“IM•PATTO esprime il modo in cui il nostro Gruppo intende affrontare il futuro: con scelte responsabili, consapevoli degli effetti che generano nel tempo” – afferma Giorgio Fracalossi, Presidente di Cassa Centrale Banca – “Come Gruppo cooperativo, continuiamo a credere in una crescita che crea valore diffuso, rafforzando il legame con le comunità e guardando alle generazioni future”.

Le filiali in Sicilia

“Il Piano Strategico 2026–2028 definisce con chiarezza le priorità del Gruppo e orienta una crescita coerente con i valori della cooperazione, capace di generare valore economico e sociale nei territori in cui siamo storicamente presenti” – dichiara Sandro Bolognesi, Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca – “Gli investimenti in innovazione, persone e processi rafforzano il nostro modello mutualistico, consentendo di migliorare la qualità del servizio e di accompagnare in modo concreto famiglie, imprese e comunità locali nei loro percorsi di sviluppo. IM•PATTO esprime una strategia responsabile, misurabile e di medio periodo, pensata per produrre impatti positivi e duraturi a beneficio dei Soci e dei territori”.

In Sicilia le 3 Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Cassa Centrale, che contano

complessivamente 48 filiali, sono presenti in 46 Comuni. In12 Comuni, le Banche di Credito

Cooperativo del Gruppo Cassa Centrale rappresentano l’unica presenza bancaria.