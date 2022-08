Ha perso il controllo dello scooter

Incidente mortale nella notte a Castelvetrano. A perdere la vita un uomo di 27 anni – R.Z. sono le sue iniziali -, di origine rumene, sposato e con un bimbo.

Era in sella ad uno scooter che per cause ancora da accertare si schiantato contro il muro alla fine di un tratto in discesa della via IV novembre. Stava rientrando a casa.