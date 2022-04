Catania, arriva il treno ibrido di Trenitalia VIDEO

La nuova vettura è stata presentata dai vertici aziendali.

CATANIA – Arriva il nuovo treno ibrido Blues di Trenitalia. In piazza Università, questa mattina, è stato presentato l’Hitachi Blues, HTR.312 nella versione a tre casse e HTR.412 in quella a 4 casse. Un elettrotreno sviluppato e prodotto da Hitachi Rail per Trenitalia. Alla presentazione della nuova vettura ferroviaria erano presenti, il vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Angela Foti, l’assessore regionale Marco Falcone, il sindaco facente funzione del capoluogo etneo Roberto Bonaccorsi, Sabrina De Filippis Direttore Businnes Regionale di Trenitalia e gli assessori comunali Barbara Mirabella, Enrico Trantino, Sergio Parisi e Giuseppe Arcidiacono.



“Abbiamo voluto sostituire il materiale rotabile siciliano, le vecchie littorine, con queste nuove vetture altamente performanti – dice l’assessore regionale Falcone – saranno 22 le vetture Blues e arriveranno, quasi tutte, entro il 2022 Entro la fine di giugno 3 treni Blues ogni mese”. Il nuovo treno Blues viaggerà con motori diesel, sulle linee non elettrificate, e con un pantografo su quelle elettrificate. “Un treno ad alta tecnologia e alto confort – dice Sabrina De Filippis – che può percorrere sia linee elettriche sia linee diesel. Molto importante per i passeggeri, in pratica un unico viaggio con un unico treno senza cambiare vettura. Studiato par garantire un grande confort per i passeggeri che si spostano con i nostri treni regionali”. Treni, i Blues, con un’impronta sostenibile molto elevata e costruito con materiali ad alto livello di riciclabilità (95%). Ampie vetrate con finestrini di lunghezza maggiorata, otto postazioni per le biciclette, che in Sicilia viaggiano gratis, e un sistema di climatizzazione ottimizzato in base al numero di passeggeri.