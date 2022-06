E’ il giorno Ross..azzurro di Pelligra: “Bisogna solo lavorare”

E' uno tsunami di idee e passione: l'imprenditore siculo-australiano accolto a Palazzo degli Elefanti. VIDEO

CATANIA. “Gli obiettivi? So solo che dovremo lavorare duro”. Lavoro. Lo ripete come un mantra Ross Pelligra, neo patron del Calcio Catania. Quasi a voler rimarcare che non esistono regali e prebende: che la sua stessa attività imprenditoriale si è basata sul “lavoro duro”.

E così sarà anche per il Calcio Catania. Il suo Calcio Catania. O, meglio, altro concetto che ha ribadito a più riprese: un Club che dovrà coinvolgere tutti, dai bambini agli imprenditori.



E’ uno tsunami l’imprenditore australiano. Origini sicilianissime quelle di Ross Pelligra: Solarino per l’esattezza e nella sala gremitissima di cronisti (ma non solo) di Palazzo degli elefanti c’è anche il primo cittadino del paese aretuseo.

Accolto dal sindaco facente funzioni, Roberto Bonaccorsi, dall’assessore allo Sport, Sergio Parisi e dalla giunta comunale, la percezione che qualcosa di grande stia accanendo c’è tutta. Siamo ben lontani dalle promesse farlocche degli ultimi mesi.

E quella sensazione è pronta a riversarsi nell’organigramma societario che, promette Pelligra, sarà pronto nel giro di due o tre settimane al massimo.

Le parole di Pelligra

“Quello che faremo adesso è sederci e ricostruire il Club.

Ci sarà un Piano che andrà oltre me stesso: il Club ha una storia, un sudore che io posso sentire ed io voglio portare avanti questo patrimonio identitario.

Il gruppo che sarà costituito nelle prossime due settimane dovrà lavorare duro, non ci saranno scorciatoie. Vogliamo anche creare lavoro per le persone che sono qui e vorrei che sposassero il nostro progetto.

Vogliamo ricostruire un settore giovanile composto da giocatori del territorio e vogliamo creare una squadra di leggende.

Ho apprezzato molto il lavoro del Comune che ha compreso cosa avevamo intenzione di fare.

Non voglio essere come gli altri presidenti: io voglio che dai bambini fino agli imprenditori si sia di supporto alla squadra.

Voglio solo lavorare duro.

Voglio che tutti siano orgogliosi di questa squadra e che se ne parli ben oltre i confini.

Quando ero piccolo guardavo le partite assieme a mio nonno e sentivo quanta passione avesse la gente: non siamo qui per esserci e rimanere.

Ora di dico solo: Forza Catania!”.

Il sindaco Bonaccorsi

“Siamo felici dell’arrivo di Pelligra. Sul Bando, non ci abbiamo dormito la notte, bisognava scommettersi e quando ci si scommette i risultati arrivano sempre.

Noi siamo stati solo interlocutori: gli attori adesso saranno ben altri.

Ma questa manifestazione d’interesse era quella che più rispondeva alle esigenze della città.

L’assessore allo Sport, Parisi

“Oltre all’allestimento del Bando mi preme ricordare che abbiamo dato il via all’iter per la riqualificazione dello stadio Massimino ed abbiamo rispettato termini e tempi.

Adesso siamo a un punto importante: è nata un’intesa che dà l’idea di cosa potrebbe nascere da qui a pochi anni.

È stato un grande gioco di squadra e ringrazio di cuore i cinque gruppi che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse e che hanno dato prestigio alla città di Catania”.

Pomeriggio al Massimino

Intanto, nel pomeriggio (dalle ore 18.30), Ross Pelligra incontrerà tifoseria e città direttamente allo stadio Angelo Massimino: verrano aperte le Tribune A e B.

Sarà un bagno di folla.

L’era Pellegrina è ufficialmente scattata.