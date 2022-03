Catania, Creval punta su ‘innovazione e capitale umano’ VIDEO

Il Dg Roberto Ghisellini a Palazzo Biscari ha illustrato il piano strategico.

Innovazione, sostenibilità e capitale umano. Sono questi i punti centrali che Roberto Ghisellini, Direttore Generale di Creval Italia, ha illustrato oggi durante una conferenza stampa a Palazzo Biscari a Catania. Con i suoi 190.000 clienti, 7 miliardi di masse amministrate, 91 sportelli in 9 province, 654 collaboratori, di cui il 27% donne, e oltre 495 servizi di tesoreria e cassa per enti pubblici l’importanza della Sicilia per il Gruppo Crédit Agricole Italia, con l’acquisizione di Creval, acquista una forza maggiore.

“Abbiamo già attuato il nostro modello di servizio con strutture al fianco di un territorio che ha la sua storia e un grande valore – dice Ghisellini – anche in un momento come questo senza nasconderci, per ascoltare, per capire e per aiutare senza dimenticare l’innovazione”.

Il processo di integrazione di Creval nel Gruppo Crédit Agricole Italia, che terminerà con la migrazione nel conversion weekend del 23-24 aprile prossimi, procede quindi nel rispetto e nella valorizzazione del territorio siciliano, della sua storia, delle sue tradizioni e delle persone, con l’obiettivo di promuovere una crescita inclusiva e sostenibile che generi valore socioeconomico per l’intera comunità.