Catania, due incendi nella notte: distrutti campo rom e auto VIDEO

“Due grossi incendi stanotte in via San Giuseppe La Rena campo rom e in via Rosina Anselmi”, con questo post Lorenzo Leone, ex presidente del VI Municipio, annuncia la devastazione che questa notte ha colpito i rioni a sud della città.



Dalle foto si vedono le file di 14 carcasse d’auto nello slargo in via Ragazzi del 99 (vicino al Commissariato di Polizia) ormai consumate dal rogo, che fino alle prime luci dell’alba ha visto impegnati diversi mezzi dei vigili del fuoco. Tra le cause si pensa alla propagazione di un incendio a un cumulo di rifiuti.

Il fuoco ha ingoiato le baracche del campo rom vicino l’aeroporto. Nel pieno della notte sui social sono stati caricati anche diversi video che mostravano le fiamme altissime dell’incendio che i pompieri hanno domato dopo ore e ore di intenso lavoro. I rifiuti bruciati hanno reso irrespirabile l’aria. Il traffico è stato anche deviato per poter mettere in sicurezza i luoghi andati in cenere. Ora ci saranno gli accertamenti per capire cosa abbia, stanotte, scatenato l’inferno.

