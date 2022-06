Elezioni e referendum, seggi aperti dalle 7 alle 23

Tutti i comuni in cui è in corso la consultazione: alle 12 il primo dato sull'affluenza (IN AGGIORNAMENTO)

1' DI LETTURA CATANIA – Seggi aperti in tutta la provincia di Catania da questa mattina per i cinque referendum sulla giustizia e il rinnovo di 20 amministrazioni comunali. Le operazioni di voto sono iniziate alle 7 del mattino e andranno avanti fino alle 23, quando comincerà subito lo spoglio delle schede per i referendum. La conta dei voti per le amministrative inizierà invece domani alle 14. I comuni al voto nel catanese Il rinnovo delle amministrazioni comunali coinvolge oggi 4 paesi in cui si vota con il sistema dell’elezione diretta: Paternò, Palagonia, Scordia e Aci Catena. Il sistema proporzionale prevede che, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza da parte di un candidato, si effettui il ballottaggio tra due settimane. Gli altri comuni al voto in provincia di Catania sono Aci Bonaccorsi, Castiglione, Fiumefreddo, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maniace, Mazzarrone, Militello, Mirabella Imbaccari, Nicolosi, Raddusa, Randazzo, San Michele di Ganzaria, Sant’Agata Li Battiati, Santa Maria di Licodia e Vizzini.

