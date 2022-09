Lo scoppio è avvenuto nelle prime ore di questa mattina, ancora in corso di accertamento le cause (foto archivio)

CATANIA – Una persona è morta nell’esplosione della fabbrica di fuochi d’artificio Vaccalluzzo, a Belpasso.

Lo scoppio è avvenuto alle 7:30 di questa mattina per cause ancora in corso di accertamento. Secondo le prime notizie, dopo la deflagrazione non ci sarebbe stato un incendio. Sul posto sono presenti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.