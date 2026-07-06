A comunicarlo la società che gestisce lo scalo

CATANIA – Permane l’interruzione delle attività di volo per la presenza di cenere vulcanica. La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica il blocco integrale alle partenze permarrà fino alle ore 10 ora locale di domani 7 luglio.

Voli dirottati da Catania a Palermo

Diciassette aerei che dovevano atterrare a Catania dirottati sull’aeroporto di Palermo e da qui sono poi ripartiti. Ieri dirottati 33 voli.

L’Istituto di geofisica e vulcanologia ha confermato l’allarme rosso (Vona red) per l’aviazione in seguito al perdurare delle emissioni di cenere dall’area sommitale dell’Etna

I passeggeri – si legge nella nota diffusa dalla società – sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Le misure d’emergenza per alleviare i disagi dei viaggiatori

Un servizio di transfer dall’aeroporto di Comiso, un trasporto su gomma dagli aeroporti di Trapani-Birgi e Palermo-Punta Raisi in direzione Catania e due treni speciali che percorrono la trattaPalermo-Messina-Catania.

Sono le misure di emergenza predisposte dall’assessorato regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, in collaborazione con gli uffici dell’Ast, dei consorzi del trasporto pubblico locale, di Trenitalia regionale e della Protezione Civile, per attenuare i disagi dei viaggiatori che avrebbero dovuto atterrare a Fontanarossa nelle ultime ore, ma sono stati dirottati in altri aeroporti dopo le restrizioni e la chiusura dello spazio aereo per motivi di sicurezza a causa dell’ attività stromboliana dell’Etna.

I servizi, predisposti già a partire dalle prime ore di oggi, sono operativi per tutto il periodo della durata del blocco dello scalo catanese. Fin dalla mezzanotte di oggi diverse decine di pullman sono stati attivati ​​dai tre aeroporti.

Le parole del governatore

“A tutti i cittadini e ai turisti che in queste ore stanno vivendo disagi per la chiusura dell’aeroporto di Catania a causa dell’Etna – ha detto il presidente della Regione Renato Schifani – voglio dire che la Regione c’è. Chi atterra a Palermo, Trapani o Comiso troverà un servizio organizzato per raggiungere Catania e la Sicilia orientale in tempi certi e sicuri. Ringraziamo tutti gli enti, gli operatori del trasporto, la Protezione civile che in queste ore stanno lavorando senza sosta.

“Abbiamo attivato immediatamente il coordinamento di emergenza – ha affermato l’assessore Alessandro Aricò – per garantire la continuità degli spostamenti dei cittadini e dei turisti coinvolti. Ringraziando tutto il team dell’ufficio di gabinetto dell’assessorato delle Infrastrutture e mobilità che nella notte appena trascorsa, in coordinamento con Ast, Trenitalia, i consorzi e la Protezione civile regionale, ha attivato tutte le procedure per poter riportare a casa i passeggeri dirottati a Comiso, Trapani e Palermo”.

“I due treni straordinari aggiuntivi da Palermo, entrambi vincolati agli arrivi da Punta Raisi, sono dotati rispettivamente di 600 e di 500 posti a sedere e partire alle 10,15 e alle 16,45 da Palermo Centrale in direzione Messina Centrale, riprendendo la corsa dopo pochi minuti con destinazione finale Catania Centrale”.