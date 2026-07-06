CATANIA – La Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, con un nuovo aggiornamento diffuso questa mattina, lunedì 6 luglio, comunica che, “in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri 5 luglio e oggi 6 luglio, permane l’interruzione delle attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 12 ora locale”.
L’aeroporto di Comiso è regolarmente attivo.
L’Istituto di geofisica e vulcanologia ha confermato l’allarme rosso (Vona red) per l’aviazione in seguito al perdurare delle emissioni di cenere dall’area sommitale dell’Etna
I passeggeri – si legge nella nota diffusa dalla società – sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.