Crollo al Tribunale: è emergenza per i fascicoli da recuperare

Funzionari, Cancellieri ed Assistenti sono materialmente impossibilitati ad accedere alle Cancellerie.

CATANIA. Un documento protocollato dai funzionari del Tribunale di Catania nel quale viene chiesto “che, con carattere di urgenza, vengano individuati idonei locali, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza del luogo di lavoro, dove posizionare la Cancelleria GIP, in via temporanea in attesa dei lavori di messa in sicurezza, consolidamento e ripristino del solaio ammalorato; – che, con carattere di urgenza, vengano recuperati dal Vigili del Fuoco ovvero da personale specializzato, PC in uso si sottoscritti, e vengano collegati in rete per poter proseguire ogni attività di Cancelleria, oggi purtroppo sospesa; – che i fascicoli processuali attualmente custoditi presso la sezione Gip sita al terzo piano, vengano recuperati, dal Vigili del Fuoco ovvero da personale specializzato, e conservati per la consultazione in luoghi idonei a garantire la sicurezza”.

Il crollo del soffitto nella uffici della cancelleria del Gip, continua a tenere inevitabilmente banco. I funzionari del Tribunale chiedono un intervento sulla questione.

Funzionari, Cancellieri ed Assistenti sono materialmente impossibilitati ad accedere alle Cancellerie per lo svolgimento di ogni attività: “Per le ragioni sopra esposte – scrivono – trovandosi nella oggettiva impossibilità di svolgere regolarmente l’attività lavorativa richiesta per cause indipendenti dalla propria volontà, non sarà addebitabile ai sottoscritti alcuna responsabilità in ordine alle possibili disfunzioni del servizio, ivi compresa la impossibilità di dare esecuzione al provvedimenti, di evadere le istanze, di tenere regolarmente le udienze fissate e di impedire la eventuale scadenza di termini processuali e sostanziali”.

Al momento “qualunque utilizzo dei locali dovrà essere preceduta dall’installazione di opere di protezione, da progettare e realizzare anche in via provvisionale, al fine di contenere ulteriori materiali che potenzialmente potrebbero distaccarsi dal solalo“.