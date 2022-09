Incidente, tragedia a Librino: morti due giovani in moto

Lo scontro avvenuto questa notte in un viale del quartiere, coinvolti due giovani: in corso di ricostruzione le cause

1' DI LETTURA CATANIA – Due persone sono morte in un incidente in moto questa notte, nel quartiere di Librino. L’incidente, avvenuto in viale Nitta, ha coinvolto due ragazzi, uno di 29 anni e uno di 20, entrambi morti mentre viaggiavano su una motocicletta di grossa cilindrata. Sulle cause dell’incidente e sulla sua dinamica sta indagando la Polizia Municipale di Catania.

