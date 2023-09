Catania, la denuncia di Bindi: “La dispersione scoltastica è classista”

Il convegno dedicato a don Lorenzo Milani

CATANIA – “La dispersione scolastica è classista: a scuola non vanno i figli di poveri, degli immigrati, quei ragazzi che hanno meno cultura in famiglia, che non respirano quel clima, ed è più alta negli istituti professionali, rispetto ai licei: l’Italia non può non porsi questo tema”. Lo ha detto Rosy Bindi intervenendo al convegno in corso ieri e oggi a Catania sul tema della dispersione scolastica organizzato dal Comitato per le celebrazioni del centenario dalla nascita di don Lorenzo Milani. “Va rivalutata la funzione sociale degli insegnanti che con altre nobili professioni, come quella dei medici, sono state erroneamente svalutate”, ha concluso Bindi parlando a margine del convegno.