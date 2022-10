Lavoratori in nero e scarsa igiene, sospesa azienda dolciaria

Il controllo eseguito insieme a funzionari dell'Asp, l'attività della ditta è stata sospesa e sono state irrogate sanzioni amministrative

CATANIA – Carenze igieniche e lavoratori in nero sono stati scoperti in un’azienda dolciaria di Paternò, in seguito a controlli della Guardia di finanza di Catania. Il controllo è stato eseguito insieme a funzionari dell’Asp di Catania. L’attività della ditta è stata sospesa e sono state irrogate sanzioni amministrative.

I due dipendenti in nero non avevano l’attestato di formazione del personale alimentarista e non si erano sottoposti alle visite mediche obbligatorie preventive. Uno di loro, inoltre, percepiva il reddito di cittadinanza.

L’ispezione ha evidenziato una scarsa pulizia dei locali, la presenza di materiali e rifiuti non pertinenti all’attività svolta e numerose violazioni igienico sanitarie riguardanti la pulizia del pavimento e dei macchinari da lavoro, l’annerimento degli intonaci e l’utilizzo di bocche di fuoco collegate a bombole del gas prive di cappa di aspirazione e la presenza di rifiuti e materiali pericolosi.