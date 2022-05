L’Università “apre le porte”: dal 3 giugno un fitto calendario VIDEO

Concerti, proiezioni cinematografiche, festival, spettacoli teatrali, reading letterari e altri spettacoli.

1' DI LETTURA

CATANIA. Presentata, stamattina nell’Aula Magna del Palazzo Centrale dell’Università, la VI edizione di “Porte aperte Unict”, la tradizionale rassegna estiva promossa dall’Università di Catania in collaborazione con i principali operatori culturali del territorio e con il patrocinio delle istituzioni locali, che torna dopo due anni di stop dovuto all’emergenza pandemica. Francesco Priolo è il Rettore dell’Università etnea: “C’è tanta voglia di stare insieme, tanta voglia di tornare a condividere l’Università che apre i suoi luoghi simbolo per far conoscere il nostro Ateneo condividendo, tutto, in un’atmosfera gioiosa”.



Concerti, proiezioni cinematografiche, festival, spettacoli teatrali, reading letterari e altri spettacoli troveranno spazio nelle varie sedi dell’Ateneo, a partire dal prossimo 3 giugno quasi quotidianamente e fino al 3 agosto. Rosari Castelli è delegato alla comunicazione d’Ateneo e organizzatore della rassegna: “Torniamo con grande entusiasmo e tante novità. Nello spirito di questa manifestazione che nasce dalla voglia di aprire le porte, a tutti, del nostro Ateneo. Ci affacciamo alla città per fare conoscere gli spazi, bellissimi, della nostra Università con ospiti internazionali e proposte inedite”. La rassegna si aprirà venerdì 3 giugno a piazza Dante con la performance “Med dialogue instrument Jam” a cura dell’Associazione musicale etnea e Scenario Pubblico Compagnia Zappalà Danza, per concludersi con il concerto di Fabri Fibra alla villa Bellini. Appuntamento il 3 giugno in piazza Dante.