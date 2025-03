Trappeto Nord, la protesta choc: un manichino impiccato VIDEO

"Cara amministrazione comunale, per avere un po' della tua attenzione, bisogna fare questo?"

CATANIA – Un manichino impiccato con al collo un cartello che recita “Cara amministrazione comunale, per avere un po’ della tua attenzione, bisogna fare questo?” è stato trovato stamani in via Don Carlo Gnocchi.

Si tratta, con molta probabilità di una protesta. Un protesta di quella da derubricare come choc, nel cuore del quartiere Trappeto Nord. Rione scosso, il 21 gennaio scorso, dall’esplosione provocata da un fuga di gas, e dall’emergenza – non ancora rientrata – dei relativi sfollati.

Rosario Cavallaro, presidente del Municipio, ha allertato i carabinieri. Non è chiaro chi siano gli autori del gesto e quale siano le motivazioni specifiche della protesta. Se non un grido generale d’aiuto.

L’area in questione, nella periferia nord della città, è attraversata da numerose e annose problematiche sociali. Tra queste: l’alto grado di devianza (connessa soprattutto allo spaccio di sostanza stupefacenti) e dalla carente manutenzione stradale e del verde.

Una zona di persistente degrado a cui si aggiunge lo scoramento diffuso per la recente vicenda di gennaio, con intere aree non ancora transitabili e nuclei familiari costretti a non poter rientrare nelle proprie abitazioni.