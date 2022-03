Catania, una mostra dedicata a Francesco Contraffatto

A Castello Ursino le opere dell'artista catanese

CATANIA – Apre al pubblico la mostra ospitata al Castello Ursino e dedicata a Francesco Contraffatto. Una “mostra affettiva” promossa dal Comune etneo con l’assessorato alla cultura retto da Barbara Mirabella, da Toti Contrafatto figlio dell’artista catanese, dai nipoti Ciccio Contrafatto e Alberto Fabbiano e da Commapartners che resterà aperta al pubblico fino al 13 maggio.

“Un evento che è affetto dell’artista verso la sua città e della città stessa verso di lui – dice l’assessore Mirabella – 87 anni vissuti in pienezza e, noi, insieme ai curatori abbiamo voluto raccontare tutte le tecniche e la ricchezza della produzione di Francesco Contrafatto”.

Una full-immersion che percorre la vita artistica del pittore, scultore e scenografo siciliano, scomparso a giugno del 2015, attraverso un percorso che si snoda in quattro sezioni contenenti le opere dell’artista. Pittura, scultura, incisione e scenografia unite a materiale fotografico e bozzetti e che ripercorrono la storia del “colore giusto”, questa la definizione individuata nella pittura del poliedrico autore, che ha contraddistinto l’opera di Contrafatto.

Una mostra, quella ospitata al Castello Ursino, che espone tutte le opere che possono essere ammirate, anche, in diversi siti del capoluogo etneo. Gli affreschi di Contrafatto, a esempio, sono presenti nell’aula consiliare del Comune, a Palazzo Minoriti e nella sede del TAR etneo oltre alle opere di scultura in bronzo, in esposizione, bozzetti scenografici del teatro Stabile, del quale fu socio fondatore, e del teatro lirico Vincenzo Bellini.

Alla mostra saranno legate diverse iniziative culturali e sociali.