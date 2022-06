Il commissario Covid: "Crescita esponenziale"

CATANIA – ”Crescita esponenziale dei contagi”, lo dice il commissario per l’emergenza Covid di Catania Pino Liberti in un’intervista video in cui fa il punto sulla pandemia a Catania. I numeri crescono in maniera vertiginosa, a metà luglio dovrebbe essere raggiunto il picco. “In 20 giorni si è passati da 3000 a 11 mila soggetti positivi ufficiali. L’apice della curva tra un paio di settimane. La variante Omicron 5 è 17 volte più contagiosa”, chiosa Liberti.