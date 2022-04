Catania, operato ragazzo ferito nell’esplosione: “Viso ricostruito”

Il complesso intervento chirurgico per il giovane colpito dallo scoppio in un deposito abbandonato

CATANIA – È ricoverato in terapia intensiva il ragazzo di 14 anni che ieri è stato gravemente ferito nell’esplosione all’interno di un deposito di fuochi d’artificio avvenuta a Ispica. Il giovane, arrivato all’ospedale Cannizzaro di Catania in elicottero, si trova nell’unità operativa di Anestesia e rianimazione, dopo essere passato dal trauma center e avere subito un complesso intervento chirurgico per curare le lesioni causate dallo scoppio.

L’operazione

A descrivere l’intervento è il dottore Salvatore Cicero, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia: “Sostanzialmente l’intervento si è reso necessario per le gravi lesioni riportate nello scoppio, che consistevano in lesioni al volto e alle braccia. Hanno lavorato insieme neurochirurghi e chirurghi plastici, che hanno ricostruito una parte del volto del ragazzo, gravemente lesionato”.

“C’era anche una ferita aperta del cranio – continua Cicero – che è stata richiusa, ed è stata fatta quella che tecnicamente si chiama una ‘toilette chirurgica’ del focolaio lacero-contusivo. L’intervento, per quello che possiamo dire al momento, è tecnicamente riuscito. Anche le braccia sono state riparate dai chirurghi plastici, e speriamo che il ragazzo possa avere un esito favorevole”.