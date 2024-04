Catania-Padova, ribaltone firmato Cicerelli! Si riparte DIRETTA 2-1

La cronaca minuto per minuto

CATANIA – CRONACA.

Secondo Tempo

1′. Si riparte. Non ci sono sostituzioni.

Primo Tempo

1′. Partiti: si gioca Catania-Padova.

2′. Subito forcing degli ospiti: Albertoni agguanta un pallone vagante in area di rigore.

3′. GOL. Azione insistita del Padova che si conclude con una conclusione ravvicinata di Bortolussi: ospiti in vantaggio 0-1.

5′. Reazione degli uomini di Zeoli: il pallone danza quasi a ridosso della linea di porta veneta, spazza via Belli.

8′. Contropiede ospite fermato sulla trequarti campo da Quaini.

10′. Ammonito Belli per fallo su Cicerelli.

17. Liguori prova a colpire dal vertice sinistro dell’area di rigore: pallone ribattuto dalle maglie rossoazzurre.

22′. Messo giù Di Carmine al limite dell’area di rigore padovana: è calcio di punizione dal limite. Posizione invitante.

24′. Batte Cicerelli, pallone te tocca il braccio del difensore avversario Perrotta. È rigore!

26′. Dal dischetto Di Carmine non fallisce: palla da una parte, portiere dall’altra.

36′. Giallo al minuto 36: annullata una rete al Padova con il direttore di gara che non convalida per un evidente fallo di Villa su Bouah. L’arbitro prima lascia giocare e poi torna sui suoi passi. Proteste degli ospiti.

37′. Ammonito Crisetig per una brutta entrata a centrocampo.

40′. Giallo per Celli: suo il fallo su Liguori.

44′. GOL. Zammarini per Cicerelli che si incunea in area e fulmina Zanellati. È 2-1.

45′. 1 minuto di recupero.

45’+1′. Si va al riposo sul 2-1 per i rossoazzurri: perfetta parità tra andata e ritorno.

Le formazioni

CATANIA (3-5-2): Albertoni; Castellini (K), Monaco, Celli; Bouah, Peralta, Quaini, Zammarini, Cicerelli; Cianci, Di Carmine. Allenatore: Zeoli.

A disposizione: Furlan, Donato; Curado, Kontek; Rapisarda, Chiarella, Ndoj, Haveri, Marsura; Costantino, 32 Chiricó.

PADOVA (4-2-3-1): Zanellati; Belli, Perrotta, Delli Carri, Villa; Crisetig, Radrezza; Liguori, Varas, Valente; Bortolussi. All. Torrente

Tutto pronto allo stadio Angelo Massimino. Catania e Padova si affrontano nel ritorno della semifinale di Coppa Italia: all’andata i veneti si imposero per 2-1. Non vale la regola dei gol in trasferta per cui, è la somma dei gol che porterà al risultato finale.

Si gioca a porte chiuse per via delle intemperanze dei supporters etnei nella partita d’andata allo stadio Euganeo.

Presenti circa 1500 ragazzi delle scuole calcio.