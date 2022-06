Prima L’Italia, anche a Catania il gruppo consiliare di Salvini

Presenti Sammartino, Sudano e Cantarella (GUARDA IL VIDEO)

Costituito il gruppo consiliare, al Comune etneo, “Prima L’Italia”. Un progetto, come specificato dall’Onorevole regionale Luca Sammartino, dalla Senatrice Valeria Sudano e dal coordinatore provinciale della Lega Fabio Cantarella, “che mira a costruire una consolidata forza politica, vicina alla gente e ai territori, capace di coniugare le esigenze delle autonomie locali e delle comunità amministrate con gli interventi da adottare a livello regionale e nazionale”.

I consiglieri comunali che hanno aderito al “progetto” Prima L’Italia sono Sara Pettinato, Francesca Ricotta e Giuseppe Gelsomino. Le parole del tormentone “Povero Gabbiano” hanno risuonato durante la conferenza stampa dei leghisti. Luca Sammartino ha parlato, tra le altre cose, anche dell’emergenza rifiuti in città: “Al Comune bisogna lavorare non soltanto con la professionalità, ma con garanzie e salvaguardie perché la sfida di “Prima L’Italia” parte da qui. Una sfida che non riguarda solo i tanti professionisti che lavorano nell’ente, ma anche i tanti che, dopo la ripresa post-pandemia, si ritrovano a vivere con i gabbiani che volano la notte in una città che è caduta in un disastro sotto gli occhi di tutti”.

Un centrodestra unito che non deve avere l’arroganza di imporre un candidato alla poltrona di Sindaco. “I risultati, la vittoria a Paternò, testimonia come in politica serve il dialogo come quello che ha portato al risultato di Palermo e a quello, mancato, di Messina”. Sulla possibile candidatura a sindaco alle prossime elezioni (giugno 2023) nel capoluogo etneo, Valeria Sudano dichiara: “Prematuro parlare di qualsiasi candidatura”.

Prima L’Italia si dichiara “non affezionata alle poltrone” come dice il suo coordinatore Fabio Cantarella. Ci sarebbero lavori in corso sul passaggio al gruppo/progetto “Prima L’Italia” di altri. Presenti alla Sala Coppola di Palazzo degli Elefanti anche il responsabile per gli Enti Locali della Lega Matteo Francilia e il Sindaco di Motta Sant’Anastasia Anastasio Carrà, vicesegretario Regionale della Lega.