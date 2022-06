Incidente in tangenziale: cisterna danneggiata, traffico in tilt FOTO

Contiene liquido infiammabile. Sul posto i vigili del fuoco.

CATANIA – Un delicato intervento dei vigili del fuoco di Catania è in atto sulla tangenziale Ovest. I pompieri stanno cercando di mettere in sicurezza il tratto viario dove c’è una cisterna danneggiata contenente alcol benzilico (numero ONU 1987) una sostanza altamente infiammabile. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il rimorchio si sia sganciato dalla motrice mentre il mezzo era in movimento. Questo ha provocato il danneggiamento, seppur lieve, della cisterna che si è adagiata sull’asfalto incolonnandosi in avanti.

Il tratto della tangenziale interessato dall’incidente è dallo svincolo San Giorgio fino a quello di Misterbianco, sulla carreggiata Siracusa-Messina. Per ragioni di sicurezza è stato necessario il travaso sul posto della sostanza in un’altra autocisterna. Per questo tipo di operazione è stata chiusa anche la carreggiata Sud Messina-Siracusa. Questo sta provocando un blocco del traffico con conseguenze terribili sulla viabilità catanese. Le fasi del travaso sono delicatissime: l’alcol benzilico ha un punto di infiammabilità al di sotto dei -23° C ed oggi abbiamo una temperatura esterna che va verso i 40° C.

Sul posto stanno operando, per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nelle fasi preliminari e durante il travaso della sostanza in altra autocisterna, i Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania. I vigili del fuoco informano che non è stato segnalato nessun danno a persone o cose.