Catania, violento incidente sulla Tangenziale: muore un motociclista

Sul posto, la PolStrada ed il 118

CATANIA – L’incidente è avvenuto lungo la Tangenziale di Catania. Poco prima dello svincolo per Gravina e in direzione Misterbianco. A perdere la vita è stato un centauro che era in sella alla sua motocicletta. Le dinamiche che hanno portato all’ennesima tragedia della strada sono ancora tutte da ricostruire.

La scena che si è presentata agli automobilisti che transitavano per la trafficatissima arteria stradale, è stata drammatica. Sebbene la ricostruzione dei fatti è ancora sommaria e frammentaria, il mezzo a due ruote sarebbe andato ad impattare contro un autocarro: uno scontro che non avrebbe lasciato scampo al motociclista.

Sul posto, si sono portate tre ambulanze del 118. Vi sarebbe anche un ferito che è stato trasportato in ospedale. Presenti gli agenti della Polizia Stradale di Catania per i rilievi e le indagini del caso. Inevitabili, le code ed i rallentamenti al traffico veicolare.