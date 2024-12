Chinnici: “Il 2024 anno importante per Palermo, fiducia al futuro”

"Aver risanato i conti ha consentito di sbloccare importanti opere"

PALERMO – “Il 2024 è stato un anno importante per il Comune di Palermo: grazie all’impegno del sindaco Roberto Lagalla, della Giunta, del Consiglio comunale e degli uffici abbiamo raggiunto importanti risultati che ci consentono di guardare con fiducia e speranza al prossimo anno“, a dichiararlo è il consigliere comunale e capogruppo di ‘Noi Lavoriamo per Palermo’ Dario Chinnici.

“Aver risanato i conti del Comune ha finalmente consentito di sbloccare importanti investimenti, come il rifacimento di strade e marciapiedi dal centro alla periferia, il raddoppio del ponte Corleone, la manutenzione del ponte Oreto, il ‘sistema Cala’, che libererà tutto il Foro Italico, le opere di depurazione e fognatura, l’illuminazione pubblica in Costa sud, le nuove linee di tram. Si tratta di risultati tangibili che dimostrano il buon governo di questi due anni e mezzo, e che gettano le basi per le sfide del 2025, tra cui la valorizzazione della Favorita e della Fiera, oltre a definire al più presto i nuovi contratti di servizio con le partecipate”.