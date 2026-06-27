Cina, al Summer Davos Forum l’innovazione motore di crescita del Paese

DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un numero record di partecipanti si è riunito al Summer Davos Forum 2026 a Dalian, con la partecipazione delle imprese “little giant” e unicorno in aumento del 40% su base annua.

Questa forte partecipazione invia un chiaro messaggio. Per Gim Huay Neo, direttrice esecutiva del World Economic Forum, “Le imprese hanno un forte interesse a inserirsi in questa fase storica di crescita, con l’innovazione tecnologica come motore chiave, e a collaborare con la Cina all’inizio del suo 15esimo Piano quinquennale”.

“Ogni piano quinquennale pone l’accento sulle tecnologie emergenti”, ha affermato Tunde Laleye, partner e direttore generale per la Cina presso BearingPoint. Ha descritto il Paese come un “ecosistema di innovazione a tutto tondo” sostenuto da una solida pianificazione nazionale: “Stiamo assistendo a una crescita su larga scala nei settori dell’intelligenza artificiale, della robotica e, sempre più, della bio-manifattura, guidata da una collaborazione unica tra scienza e industria”.

Questa portata sta già generando effetti di ricaduta a livello globale. Pontus Erntell, amministratore delegato, presidente e responsabile della sostenibilità di IKEA China, ha osservato che le soluzioni sviluppate per il mercato cinese, come gli strumenti di pianificazione basati sull’IA e le linee di mobili per il gaming, sono state estese ad altri Paesi. “La Cina è un mercato strategico in cui impariamo e sviluppiamo, e poi esportiamo a livello globale”, ha affermato.

L’ascesa della Cina nelle classifiche mondiali sull’innovazione è stata notevole. Secondo Carsten Fink, capo economista dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, la Cina si è classificata al decimo posto nell’Indice globale dell’innovazione 2025 ed è stata l’unica economia a reddito medio tra le prime 30. “Nel 2012, la Cina era al 34esimo posto. Il miglioramento è notevole”, ha affermato.

Fink ha sottolineato che la stabilità dei quadri normativi e gli investimenti a lungo termine nell’istruzione e nella ricerca e sviluppo sono stati fondamentali: “L’innovazione è un bene pubblico globale; le soluzioni della Cina vanno a beneficio del mondo intero”.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).